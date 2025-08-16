Main Menu

Kullu: श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान बिगड़ी तबीयत, मौत

Edited By Kuldeep, Updated: 16 Aug, 2025 09:53 PM

kullu shrikhand yatra person death

श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान एक मरीज को सड़क तक पहुंचाने की एवज में अधिक पैसे मांगे गए और मरीज को आधे रास्ते में छोड़ दिया गया। इससे मरीज की मौत हो गई।

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान एक मरीज को सड़क तक पहुंचाने की एवज में अधिक पैसे मांगे गए और मरीज को आधे रास्ते में छोड़ दिया गया। इससे मरीज की मौत हो गई। इस प्रकरण से श्रीखंड महादेव यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा संदेह के घेरे में आ गई है। इतने तामझाम के बावजूद मरीज को सही समय पर उपचार न मिलने और सही समय पर सड़क तक न पहुंचाए जाने से मरीज की मौत हो गई। इस लापरवाही को लेकर शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्त्ता ने डीजीपी कार्यालय काे पत्र लिखकर आपबीती बयां की है। एसडीएम निरमंड को भी पत्र प्रेषित किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से होते हुए यह शिकायत निरमंड थाना में पहुंची जिस पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।

शिकायतकर्त्ता विशाल कनौजिया निवासी मकान नंबर 3450-15 डी चंडीगढ़ ने यह शिकायत की है। उसने शिकायत में कहा कि अभय निवासी 3476-15 डी की श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ गई। डाक्टरों ने चैकअप के बाद उन्हें कहा कि अभय को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इस पर उन्होंने प्रशासन की ओर से तैनात किए गए पोर्टर से बात की। उसने 60 हजार रुपए अतिरिक्त राशि की मांग की। मोलभाव तय कर 40 हजार रुपए तय हुए और जब सिंहगाड़ पहुंचे तो उनके फोन बंद हो गए। कुली ने फिर मरीज को गंतव्य तक छोड़ने से इंकार कर दिया और मरीज को लगातार 2 घंटे तक बारिश में जमीन पर छोड़ दिया। मरीज लगातार गंतव्य तक छोड़ने का अनुरोध करता रहा लेकिन कुली ने इंकार कर दिया। बाद में कुली अतिरिक्त पैसे मांगता रहा।

2 घंटे बाद मरीज के नाक से खून बहने लगा और कुली फिर भी अनुरोध के बावजूद नहीं माना। बाद में कुली को अतिरिक्त पैसे भी दिए लेकिन फिर कुली चला गया और जान से मारने की धमकी भी दी। उसने प्रशासन और पुलिस से मांग की कि कुलियों और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इनकी गैर जिम्मेदारी के बाद उसके भाई की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बीएनएस की धारा 106, 125 (1) के तहत केस दर्ज किया है। ए.एस.पी. संजीव चौहान ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है।

