कुल्लू पुलिस का Action: घर पर की दबिश, किरायेदार के कमरे से मिली चरस की खेप

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Sep, 2025 11:19 AM

कुल्लू (संजीव जैन)। कुल्लू पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। भून्तर पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर वार्ड नंबर 4 बड़ा भूईन स्थित एक रिहायशी मकान की तीसरी मंजिल पर दबिश दी। तलाशी के दौरान कमरे से 610 ग्राम चरस बरामद की गई। यह चरस आरोपी राजकुमार (32 वर्ष) पुत्र धर्म चंद निवासी वार्ड नंबर 2, गांव सुईभरा, डाकघर पिपलागे, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू से बरामद हुई।

पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ NDPS Act की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब यह जांच की जा रही है कि आरोपी नशे की यह खेप कहां से लाया था और किन लोगों तक इसकी सप्लाई की जानी थी। पुलिस ने बरामद चरस को जब्त कर लिया है और पूरे नेटवर्क की छानबीन की जा रही है।

कुल्लू के एसपी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा तस्करी में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में नशा तस्करों में खलबली मच गई है।

