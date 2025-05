Shimla: केसीसी बैंक लोन घोटाले में आरोपी युद्ध चंद बैंस विजिलैंस मुख्यालय में पेश, 3 घंटे चली कड़ी पूछताछ

Edited By Vijay, Updated: 20 May, 2025 05:16 PM

कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (केसीसीबी) से जुडे़ 20 करोड़ के लोन धोखाधड़ी मामले में विजिलैंस ने मंगलवार को युद्ध चंद बैंस से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की।

शिमला (राक्टा): कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (केसीसीबी) से जुडे़ 20 करोड़ के लोन धोखाधड़ी मामले में विजिलैंस ने मंगलवार को युद्ध चंद बैंस से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ की यह प्रक्रिया विजिलैंस मुख्यालय शिमला में अमल लाई गई। विजिलैंस ने नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था। इस मामले में विजिलैंस अधिकतर रिकाॅर्ड खंगाल चुकी है और अब जांच अंतिम चरण में बताई जा रही है। मैसर्ज हिमालय स्नो विलेज और मैसर्ज होटल लेक पैलेस के मालिक युद्ध चंद बैंस पर आरोप हैं कि उन्होंने कांगड़ा केसीसीबी के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए के लोन लिए। इस दौरान बैंक के अधिकारियों ने अपनी स्वयं की ऋण नीतियों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के दिशा-निर्देशों की भी खुलेआम अवहेलना की। इस मामले में सचिव (सहकारिता) की तरफ से की गई शिकायत की प्रारंभिक जांच में मिले साक्ष्य के आधार पर विजीलैंस ने केस दर्ज किया है। इसके तहत विजिलैंस ने युद्ध चंद बैंस, कुछ बैंक अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले की तह खंगालने के लिए जांच दायरे में आए बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के भी बयान दर्ज किए गए हैं।

गृह सचिव-डीजीपी को प्रेषित किया पत्र

बैंस द्वारा भेजे गए पत्र को मुख्य सचिव की तरफ से गृह सचिव और डीजीपी को प्रेषित किए जाने की सूचना है। बैंस ने बीते दिन ई-मेल से भेजे गए पत्र के माध्यम से आग्रह किया था कि जब भी उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया जाए तो प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने से लेकर राज्य की सीमा से बाहर निकलने तक पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। वहीं मंगलवार को उन्होंने एसपी विजिलैंस को भी इस संबंध में एक लिखित पत्र दिया है। तर्क है कि उन्होंने शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ शिकायत की है, जिससे उनको जान का खतरा है।

शिकायत में नामित लोगों से भी हो पूछताछ

युद्ध चंद बैंस ने संपर्क किए जाने पर कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीसीबी धर्मशाला में हुए भ्रष्टाचार की उन्होंने ईडी में शिकायत दर्ज करवाई है, साथ ही विजिलैंस में भी लिखित शिकायत दी है, जिसमें कई बड़े नामों का जिक्र किया गया है, ऐसे में उन्हें भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए और आमने-सामने बिठाकर पूछताछ होनी चाहिए।

