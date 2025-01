Kullu: ‘विकसित भारत यंग लीडर’ में कंगना का चयन, PM Modi के समक्ष रखेगी अपना विजन

जिला कुल्लू के पतलीकूहल की कंगना ठाकुर का चयन ‘विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025’ के लिए हुआ है। वह 12 जनवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष...

मनाली (सोनू): जिला कुल्लू के पतलीकूहल की कंगना ठाकुर का चयन ‘विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025’ के लिए हुआ है। वह 12 जनवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने विचार प्रस्तुत करेगी।

कंगना ने ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन और पीपीटी प्रैजैंटेशन जैसे चार कठिन चरणों को सफलतापूर्वक पार किया। वर्तमान में कंगना कुल्लू कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा है। उसने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों को दिया है।

बता दें कि हिमाचल से कुल 40 युवाओं को इस डायलॉग में भाग लेने का अवसर मिला है। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कंगना को इस सफलता पर बधाई दी और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here