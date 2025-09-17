Main Menu

कंगना रनौत ने PM मोदी के जन्मदिन पर किया खास पोस्ट, मंडी में करवाया यज्ञ, जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद

Edited By Jyoti M, Updated: 17 Sep, 2025 10:54 AM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मंडी में कंगना रनौत ने पीएम मोदी की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री...

हिमाचल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मंडी में कंगना रनौत ने पीएम मोदी की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद थे।

 

कंगना रनौत ने इस मौके पर कहा कि पीएम मोदी का जीवन देश सेवा को समर्पित है और उनके नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे हमेशा स्वस्थ रहें और देश का मार्गदर्शन करते रहें। 

कंगना रनौत ने कहा कि ‘सबका साथ-सबका विकास' के मंत्र को आत्मसात कर 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने के लिए नित अग्रसर, मां भारती के सच्चे सपूत, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

यज्ञ के दौरान, वैदिक मंत्रों का जाप किया गया और देश की सुख-शांति के लिए प्रार्थना की गई। मंडी के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। यह आयोजन पीएम मोदी के प्रति हिमाचल प्रदेश के लोगों के सम्मान और स्नेह को दर्शाता है।

