HRTC प्रबंधन का दावा, कंडक्टर भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एक हफ्ते में जारी होंगे नियुक्ति पत्र

Edited By Vijay, Updated: 16 Jul, 2024 01:07 PM

एचआरटीसी में कंडक्टर भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके और नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे 357 योग्य अभ्यर्थियों ने सरकार व निगम प्रबंधन को चेताया है कि यदि 22 जुलाई से पहले नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए तो सचिवालय के बाहर भूख हड़ताल करेंगे।

शिमला (राजेश): एचआरटीसी में कंडक्टर भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके और नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे 357 योग्य अभ्यर्थियों ने सरकार व निगम प्रबंधन को चेताया है कि यदि 22 जुलाई से पहले नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए तो सचिवालय के बाहर भूख हड़ताल करेंगे। वहीं निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि वे धैर्य रखें, निगम प्रबंधन ने भर्ती प्रकिया शुरू कर दी है और एक सप्ताह के भीतर सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। उपचुनाव के चलते यह प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही थी, अब उपचुनाव प्रकिया संपन्न हो गई है तो भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियुक्ति पत्र जारी कर अभ्यर्थियों को विभिन्न डिपुओं में नियुक्तियां दी जाएंगी।

दिहाड़ी-मजदूरी करने को मजबूर हैं अभ्यर्थी

कंडक्टर भर्ती की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों अंकेश, अनिल, मनोज, पंकज, राहुल, अतुल, अभिषेक, अमन, अश्वनी, सुनील और विक्की ने कहा कि कई अभ्यर्थियों की उम्र 40 वर्ष से अधिक हो चुकी है, जिससे उनकी चिंता और भी बढ़ गई है। कंडक्टर के 360 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2 वर्षों के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है, जिससे परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों और उनके परिवारों में आक्रोश व्याप्त है। इस लंबे इंतजार के कारण 357 योग्य अभ्यर्थी रोजगार की आस में दिहाड़ी-मजदूरी करने को मजबूर हो गए हैं।

दिसम्बर, 2023 में हुई थी परीक्षा

अभ्यर्थियों ने बताया कि दिसम्बर 2023 में कंडक्टर भर्ती परीक्षा हुई थी। इसके बाद मार्च 2024 में इसका फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया था। इसके बावजूद दो बार आचार संहिता लागू होने के चलते इन्हें अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। इस दौरान 16 मार्च को फाइनल रिजल्ट घोषित होने के बाद लगभग चार महीने बीत गए हैं लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए हैं।

