भोरंज आंगनवाड़ी में निकली Vacancy: इस दिन तक करें आवेदन

Edited By Jyoti M, Updated: 30 Jan, 2026 09:04 AM

job vacancies announced at bhoranj anganwadi

बाल विकास परियोजना भोरंज के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र भोरंज-1 में आंगनवाड़ी सहायिका के खाली पद के लिए पात्र महिलाओं से 25 फरवरी तक बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) कार्यालय भोरंज में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित सादे कागज पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

भोरंज। बाल विकास परियोजना भोरंज के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र भोरंज-1 में आंगनवाड़ी सहायिका के खाली पद के लिए पात्र महिलाओं से 25 फरवरी तक बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) कार्यालय भोरंज में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित सादे कागज पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस पद के लिए 26 फरवरी सुबह 11 बजे एसडीएम कार्यालय भोरंज में साक्षात्कार लिए जाएंगे।

सीडीपीओ सुनील कुमार ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि यानि 25 फरवरी तक 18 से 35 वर्ष तक आयु की बारहवीं पास और आंगनवाड़ी केंद्र भोरंज-1 की अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की स्थायी निवासी महिलाएं इस पद के लिए पात्र होंगी। अभ्यर्थी और उसका परिवार संबंधित आंगनवाडी केंद्र के परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए तथा उसके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक न हो। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या नायब तहसीलदार अथवा कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

आवेदन पत्र के साथ आयु, शैक्षणिक योग्यता, परिवार की आय, दिव्यांगता, एससी-एसटी या ओबीसी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें। आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में या नर्सरी अध्यापिका, सिलाई अध्यापिका और शिशु पालक के रूप में कार्य किया हो तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित, बालिका आश्रम की प्रवासिनी या ऐसी विवाहित महिला जिसका पति सात साल से लापता है और अधिकतम दो लड़कियों के परिवार से संबंधित महिलाएं सभी संबंधित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

भर्ती प्रक्रिया कुल 25 अंकों के आधार पर होगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता के लिए अधिकतम 10 अंक, आंगनवाड़ी कर्मचारी, बाल सेविका, बालवाड़ी अध्यापिका, नर्सरी टीचर या उसी पंचायत में कार्यरत सिलाई अध्यापिका और शिशु पालक के रूप में अनुभव के लिए अधिकतम 3 अंक, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता के लिए 2 अंक, एससी, एसटी या ओबीसी के 2 अंक, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित, बालिका आश्रम की प्रवासिनी या ऐसी विवाहित महिला जिसका पति सात साल से गुम हो, के लिए 3 अंक, केवल दो बेटियों तक सीमित परिवार से संबंध रखने वाली अविवाहित प्रत्याशी या केवल दो बेटियों की माता होने के लिए 2 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए सीडीपीओ कार्यालय भोरंज में संपर्क किया जा सकता है।  

