Mandi: जयराम ने साधा निशाना, बोले-अब महाराष्ट्र में झूठ का झंडा गाड़ रहे हिमाचल के सीएम सुक्खू

गोहर/थुनाग (ख्यालीराम): अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के एक कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री अब महाराष्ट्र में अपने झूठ का झंडा गाड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के आम विधानसभा चुनाव में पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने चुनाव के दौरान दी गईं गारंटियां पूरी कर दी हैं। प्रदेश की हर बेटी को 18 के साल होते ही 1500 रुपए की पैंशन मिलना शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समझते हैं कि एक ही झूठ को बार-बार बोलने से वह सच बन जाता है। इसलिए वह बार-बार झूठ बोल रहे हैं। बार-बार झूठ बोलने से किसी भी व्यक्ति की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए। कांग्रेस ने एक तरफ प्रदेश की मातृशक्ति के साथ चुनाव में गारंटी के नाम पर धोखा किया और अब मुख्यमंत्री पूरे देश में जाकर उन्हें पैंशन देने का झूठ बोल रहे हैं। यह हमारे प्रदेश की मातृ शक्ति का दोहरा अपमान है। मुख्यमंत्री शायद यह भूल गए हैं कि पैंशन हर महीने दी जाने वाली व्यवस्था है।

किसी को गुमराह करने की कोशिश करना पैंशन देना नहीं, धोखा देना होता है

जयराम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की 25000 महिलाओं को एक किस्त देकर चुनाव के दौरान किसी को गुमराह करने की कोशिश करना पैंशन देना नहीं, धोखा देना होता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कई कांग्रेसी नेताओं ने तो हिमाचल में बाकायदा प्रैस कॉन्फ्रैंस कर कहा कि पैसा देने का इंतजाम हमने पहले कर लिया है। हमारे अर्थशास्त्री इसके लिए रास्ता निकाल चुके हैं। हम कोई भी बात हवा में नहीं करते हैं। इसके लिए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान लाखों की संख्या में लाभार्थियों से फार्म भी भरवा लिए थे, जो कांग्रेस कार्यालयों में चुनाव के महीनों बाद पड़े हुए थे।

सत्ता हासिल करने के बाद हिमाचल नहीं लौटा कांग्रेस का कोई अर्थशास्त्री

जयराम ने आरोप लगाया कि सत्ता हासिल करने के बाद कांग्रेस का कोई अर्थशास्त्री हिमाचल लौट कर नहीं आया, लेकिन सरकार बनने के डेढ़ साल बाद लोकसभा का चुनाव जब सिर पर आया तो सरकार ने इस योजना की घोषणा की और मात्र 25000 महिलाओं को सम्मान निधि की एक किस्त देकर चुप बैठ गए। कांग्रेस की गारंटी के अनुसार प्रदेश में सम्मान निधि की पात्र महिलाओं की संख्या 22 लाख से अधिक है, जिन्हें हर महीने 1500 मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बिना गारंटियों के राज्य के लोगों को एक से बढ़कर योजनाओं से लाभान्वित किया है।

सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव बैठक में शामिल हुए जयराम

नेता प्रतिपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के संगठनात्मक जिला मंडी के बगस्याड़ में आयोजित सक्रिय सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव से जुड़ी बैठक में भाग लिया। बैठक में सदस्यता अभियान को गति देने और आगामी संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा हुई। इस बैठक में सराज मंडल चुनाव प्रभारी एवं प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा व मंडी जिलाध्यक्ष निहाल चंद शर्मा समेत सराज मंडलाध्यक्ष भागीरथ शर्मा, महामंत्री भीष्म, टीकम व युवा मोर्चा अध्यक्ष मुकेश मैडी समेत समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे।

