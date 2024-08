Solan: अवैध खनन मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, CPS की पत्नी के टिप्पर और पोकलेन का काटा चालान

Edited By Vijay, Updated: 06 Aug, 2024 01:01 PM

दून विधानसभा क्षेत्र के मलपुर में हाल ही में अवैध खनन के मामले में पुलिस ने मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) रामकुमार की पत्नी के नाम पर पंजीकृत टिप्पर और पोकलेन को जब्त कर चालान किया और 75 हजार रुपए जुर्माना वसूला।

बद्दी: दून विधानसभा क्षेत्र के मलपुर में हाल ही में अवैध खनन के मामले में पुलिस ने मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) रामकुमार की पत्नी के नाम पर पंजीकृत टिप्पर और पोकलेन को जब्त कर चालान किया और 75 हजार रुपए जुर्माना वसूला। जुर्माना वसूलने के बाद पुलिस ने इन दोनों वाहनों को छोड़ दिया है। इस मामले में पुलिस अब यह जांच कर रही है कि अवैध खनन सरकारी जमीन पर किया गया था या निजी। यदि जमीन सरकारी पाई जाती है, तो इसमें एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) के नियमों की अवहेलना का मामला दर्ज हो सकता है।

बता दें रविवार को मलपुर गांव के पास ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए टिप्पर और पोकलेन को पुलिस ने जब्त कर लिया था। इसके बाद मलपुर गांव के कृष्ण कुमार ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर इस मामले की जांच की मांग की। पुलिस अधीक्षक बद्दी ने थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्दी अशोक वर्मा ने पुष्टि की है कि पुलिस ने जुर्माना वसूला है और अब सरकारी या निजी जमीन के मामले की जांच चल रही है।

उधर, सीपीएस रामकुमार ने अवैध खनन के आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि उनकी छवि को खराब करने के लिए यह साजिश रची जा रही है। उनका कहना है कि उन्होंने लीज पर जमीन ली है और नियमित रूप से सरकार को रॉयल्टी भी दे रहे हैं। रामकुमार का दावा है कि शिकायतकर्ता के उद्योगों में काम बंद हो गए हैं और उनकी बौखलाहट में उन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं। वह उनके खिलाफ मानहानि का दावा करने की भी बात कर रहे हैं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here