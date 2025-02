Kullu: जंगलों में नहीं थम रहा अवैध कटान, कायल के हरे-भरे पेड़ों पर चली आरी

कुल्लू घाटी के जंगलों में अवैध कटान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि वन विभाग अवैध लकड़ी को बरामद कर रहा है, लेकिन वन माफिया के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। वन काटू घाटी में कायल के जंगलों को तबाह करने में जुट गए हैं।

कुल्लू (धनी राम): कुल्लू घाटी के जंगलों में अवैध कटान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि वन विभाग अवैध लकड़ी को बरामद कर रहा है, लेकिन वन माफिया के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। वन काटू घाटी में कायल के जंगलों को तबाह करने में जुट गए हैं। देवदार के जंगल खत्म होने की कगार पर हैं, वहीं चीड़ व कायल के हरे-भरे पेड़ों पर आरी चलाई जा रही है। सूत्र बताते है कि इन दिनों वन माफिया जंगलों में सक्रिय हुआ है। जंगलों में अवैध कटान के बाद कटे हुए पेड़ों के ठूंठ नजर आ रहे हैं।

पर्यावरण प्रेमी अभिषेक, किशन लाल, देवेन्द्र ठाकुर, अमन ठाकुर, बलवीर सिंह, अजय ठाकुर, केएस राणा, भूपेन्द्र व वीर सिंह ठाकुर आदि ने कहा कि जंगलों में बार-बार अवैध कटान को लेकर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खडे़ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला के कई जंगलों में अवैध कटान धड़ल्ले से हो रहा है। ऐसे में जाहिर होता है कि वन विभाग का फील्ड स्टाफ और अधिकारी जंगल का निरीक्षण नहीं करते हैं। उन्होंने संबंधित विभाग से अवैध कटान को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। उधर वन अरण्यपाल कुल्लू संदीप शर्मा ने कहा कि फील्ड स्टाफ को बीट क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here