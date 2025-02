Shimla: इग्नू ने प्रवेश और पुनः पंजीकरण की तारीख बढ़ाई, अब 15 फरवरी तक मौका

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जनवरी 2025 सत्र के लिए सभी बैचलर, मास्टर, डिग्री, डिप्लोमा व सर्टीफिकेट कोर्सिज में नए प्रवेश के लिए और बैचलर व मास्टर डिग्री कोर्सिज में....

शिमला (ब्यूरो): इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जनवरी 2025 सत्र के लिए सभी बैचलर, मास्टर, डिग्री, डिप्लोमा व सर्टीफिकेट कोर्सिज में नए प्रवेश के लिए और बैचलर व मास्टर डिग्री कोर्सिज में अगले वर्ष व सैमेस्टर में पुन: पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है।

प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी, जिसके लिए लिंक इग्नू की वैबसाइट पर उपलब्ध है। इग्नू के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डाॅ. जोगिंद्र कुमार यादव ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए इग्नू के किसी भी अध्ययन केन्द्र या इग्नू क्षेत्रीय केंद्र शिमला के दूरभाष पर संपर्क किया जा सकता है।

