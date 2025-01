Kullu: काजा में 14 जनवरी से शुरू होगी आईस हॉकी चैंपियनशिप, 4 जोन के खिलाड़ी लेंगे भाग

जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के उपमंडल काजा में 14 से 17 जनवरी तक आईस हॉकी कप प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

मनाली (सोनू): जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के उपमंडल काजा में 14 से 17 जनवरी तक आईस हॉकी कप प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कार्यकारी अतिरिक्त उपायुक्त काजा शिखा ने मंगलवार को प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक अनुराधा राणा करेंगी। यह प्रतियोगिता 14 से 17 जनवरी तक काजा के आईस हॉकी रिंक में होगी, जिसमें स्पीति घाटी के तोंद, सेन्टर, शाम तथा पिन चारों जोन से खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके अलावा शिमला जिला के खिलाड़ी भी प्रतियोगिता में शामिल होंगे।

उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में नायब तहसीलदार मोहन सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग जितेश शर्मा, अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग मनोज नेगी, संयोजक युवा सेवाएं एवं खेल विभाग सकल्जंग दोरजे सहित आईस हॉकी एसोसिएशन के सदस्य व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here