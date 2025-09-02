Main Menu

Una: मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान में लगी भीषण आग, 20 लाख से अधिक का नुक्सान

Edited By Vijay, Updated: 02 Sep, 2025 03:28 PM

ऊना जिला के उपमंडल बंगाणा के तहत चौकीमन्यार बाजार में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान में आग लग गई।

जोल (नरेन्द्र): ऊना जिला के उपमंडल बंगाणा के तहत चौकीमन्यार बाजार में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और चंद मिनटों में ही पूरी दुकान राख हो गई। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार यूनिस खान उर्फ राजा पुत्र उमर दीन निवासी गांव अमरोह (पंचायत बैरियां) निवासी, चौकीमन्यार बाजार में किराए पर मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान चलाता है। घटना के समय दुकान के अंदर 5 मोटरसाइकिल रिपेयर के लिए और एक उसकी खुद की बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी थी। इसके अलावा दुकान में रखे स्पेयर पार्ट्स, औजार और अन्य सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। प्रारंभिक कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। यूनुस खान को इस हादसे में करीब 7 से 8 लाख रुपए का नुक्सान हुआ है।

दुकान की मालिक त्रिपता देवी पत्नी सत्य प्रकाश ने बताया कि इस अग्निकांड में  उनकी 2 अन्य दुकानें और दुकान के नीचे बने बेसमैंट के दो कमरे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए है। वहीं आग की तेज लपटों और लैंटर फट गया और दीवारों में गहरी दरारें आ गईं। अनुमान के अनुसार उन्हें करीब 15 लाख रुपए का नुक्सान हुआ है।

मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके पर रवाना हुई और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग का कारण प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट ही लग रहा है, लेकिन जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। उधर, नायब तहसीलदार जोल अश्वनी धीमान मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पटवारी को नुक्सान का विस्तृत आकलन करने के निर्देश दिए।

