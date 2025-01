Himachal: नशे में धुत्त परिचालक की बड़ी लापरवाही! HRTC ने किया सस्पैंड

Edited By Vijay, Updated: 20 Jan, 2025 10:51 AM

एचआरटीसी के नाहन डिपो में सेवाएं दे रहे एक परिचालक को निगम प्रबंधन ने सस्पैंड कर दिया है। आरोपी परिचालक गत दिनों शराब के नशे में धुत्त मिला था।

नाहन (हितेश): एचआरटीसी के नाहन डिपो में सेवाएं दे रहे एक परिचालक को निगम प्रबंधन ने सस्पैंड कर दिया है। आरोपी परिचालक गत दिनों शराब के नशे में धुत्त मिला था। बता दें कि परिचालक नाहन डिपो के अंधेरी-चंडीगढ़ रूट पर सेवाएं दे रहा था। 7 जनवरी को बस अपने निर्धारित रूट पर शाम के वक्त ददाहू से अंधेरी जा रही थी। अंधेरी पहुंचने पर चालक-परिचालक बस को खड़ा कर सोने के लिए चले गए। इस बस में संगड़ाह से सटे क्षेत्र का निवासी रमेश चंद भी सवार था, जो अपने गंतव्य स्टेशन पर न उतरकर अंधेरी पहुंच गया था।

बस में सवारी होने की भनक चालक-परिचालक को भी नहीं लगी। अगले दिन बस चंडीगढ़ के लिए अंधेरी से चली। अगले स्टेशन पर पता चला कि एक व्यक्ति बस में अचेत अवस्था में है। बस ददाहू पहुंची तो उक्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां डाॅक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच पुलिस ने बस के परिचालक का मेडिकल भी कराया, साथ ही विभागीय जांच भी की गई। मेडिकल जांच में परिचालक द्वारा शराब का सेवन करने की पुष्टि हुई, जिसके चलते उसे सस्पैंड कर दिया गया।

मामले की पुष्टि निगम के आरएम अंशित शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि प्रबंधन ने परिचालक दौलत राम को सस्पैंड करने के बाद उसका हैडक्वार्टर नाहन फिक्स कर दिया है। इस मामले की जांच अब सैक्शन अधिकारी करेंगे। डीएम शिमला देव सेन नेगी ने कहा कि यह कहना गलत होगा कि कंडक्टर की लापरवाही से बस सवार यात्री की मौत हुई है, क्योकि अभी तक पुलिस की तरफ से इसकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। ड्यूटी पर पुलिस द्वारा रिपोर्ट किए गए उसके गलत आचरण के लिए उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। यानि ड्यूटी के दौरान वह शराब के नशे में पाया गया था।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here