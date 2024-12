Chamba: कोहरे पर स्किड हुई HRTC बस, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

चम्बा जिला के उपमंडल डल्हौजी में उस समय एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब सड़क पर जमे कोहरे के कारण कुडन-डल्हौजी रूट पर चलने वाली एचआरटीसी की बस गांधी चौक के समीप स्किड हो गई।

डल्हौजी (शमशेर): चम्बा जिला के उपमंडल डल्हौजी में उस समय एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब सड़क पर जमे कोहरे के कारण कुड्डन-डल्हौजी रूट पर चलने वाली एचआरटीसी की बस गांधी चौक के समीप स्किड हो गई। हालांकि चालक ने सूझबूझ से काम लेते हुए बस को पलटने एवं नीचे गिरने से बचा लिया। जानकारी के अनुसार कुड्डन से एचआरटीसी की बस करीब 8 बजे गांधी चौक पहुंची और यहां से चर्च बैलून मार्ग से होते हुए जैसे ही बस स्टैंड की तरफ जाने लगी तो इस उतराई पर शीशे की तरह जमे हुए कोहरे पर स्किड होकरअनियंत्रित हो गई।



गनीमत यह रही कि सड़क के एक तरफ बनी दुकान और दूसरी तरफ लगी रेलिंग तथा बस चालक की सूझबूझ के कारण बस नीचे खाई में जाने और पलटने से बच गई। इस घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन यात्री इस बचाव के लिए ड्राइवर की सराहना करते नजर आए। उस समय बस में करीब 6 सवारियां मौजूद थीं। गनीमत यह रही कि बस का पिछला हिस्सा सड़क किनारे बनी दुकान के साथ लगकर रुक गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस जगर पर सारा दिन लोगों की भारी आवाजाही रहती है। वही सब्जी व फल विक्रेता की दुकान पर भी लोगों की भीड़ अक्सर जमा रहती है लेकिन सुबह के समय व भारी ठंड के कारण न ही लोग थे और न ही उस समय गाड़ियां गुजर रही थीं, जिस कारण भी एक बड़ा नुक्सान होने से बच गया।

गौरतलब है कि इन दिनों क्षेत्र में सूखी ठंड पड़ने से तापमान में भारी गिरावट आ गई है कि सड़क पर गिरा पानी रात को जमकर कोहरा बन जाता है, जिससे हमेशा कोई दुर्घटना होने की शंका बनी रहती है। लोगों ने प्रशासन, नगर परिषद व लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि इस तरह के स्थलों को चिन्हित किया जाए जहां पर अधिक कोहरा जमता है। वहां लगातार नमक, मिट्टी और बुरादे को बिछाते रहे। बस के चालक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जैसे ही वह गांधी चौक से बस स्टैंड को जाने लगे तो वैसे ही सड़क पर पड़े कोहरे पर बस स्किड होकर अनियंत्रित हो गई।

