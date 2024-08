HPU Shimla: बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षाओं का परिणाम घोषित, विद्यार्थी यहां करें चैक

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2024 04:20 PM

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। ये परीक्षाएं बीते अप्रैल व मई माह में आयोजित हुई थीं...

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। ये परीक्षाएं बीते अप्रैल व मई माह में आयोजित हुई थीं और वीरवार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिणाम घोषित विद्यार्थियों के लॉग इन आईडी पर अपलोड कर दिए हैं। बीएससी प्रथम वर्ष (वार्षिक) का परीक्षा परिणाम 45.01 प्रतिशत रहा, जबकि बीएससी प्रथम वर्ष (रि-अपीयर) का परीक्षा परिणाम 99.31 प्रतिशत रहा। पास प्रतिशतता में कम्पार्टमैंट प्राप्त विद्यार्थी भी शामिल हैं।

विश्वविद्यालय ने इस बार रिकॉर्ड समय में अब तक के सभी परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं। सबसे पहले स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद जुलाई माह में ही स्नातक द्वितीय वर्ष के परिणाम घोषित करने के बाद बीते दिनों पूर्व बीकॉम प्रथम वर्ष का परिणाम घोषित किया गया था। अब बीएससी प्रथम वर्ष का परिणाम घोषित किए जाने के बाद आगामी दिनों में शीघ्र बीए प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। इस परिणाम को घोषित करने के लिए सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी हो जाएंगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने बताया कि बीएससी प्रथम वर्ष का परिणाम घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा अब बीए प्रथम वर्ष का परिणाम भी जल्द घोषित कर दिया जाएगा।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here