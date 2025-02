HPBOSE: शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए हिमाचल के 893 निजी स्कूलों को मिली संबद्धता

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रदेशभर के 893 निजी स्कूलों को संबद्धता प्रदान की गई है।

धर्मशाला (तिलक): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रदेशभर के 893 निजी स्कूलों को संबद्धता प्रदान की गई है। हालांकि 1164 निजी स्कूलों की ओर से नई संबद्धता, कक्षा स्तरोन्नत, नवीनीकरण सहित 3 से 5 वर्ष के लिए संबद्धता दिए जाने को लेकर आवेदन किया गया था। इस दिशा में कुछ समय पहले शिक्षा बोर्ड की टीम ने मौके का निरीक्षण कर आधारभूत ढांचें के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से अन्य सुविधाओं की भी जांच की थी। जिसके बाद 893 स्कूलों में औपचारिकता पूर्ण होने पर संबद्धता दी गई है। जानकारी अनुसार शिक्षा बोर्ड की ओर से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के संचालन के लिए निजी स्कूलों को संबद्धता दी जाती है।

नवीनीकरण के लिए 1028 में से 799 काे मिली संबद्धता

नई संबद्धता को लेकर 47 स्कूलों ने आवेदन किया था, जिसमें से 22, कक्षा स्तरोन्नत को लेकर 59 में से 37, नवीनीकरण के लिए 1028 में से 799, जबकि 3 से 5 वर्ष को लेकर 30 में से 25 स्कूलों को संबद्धता दी गई है। शेष स्कूलों की ओर से फायर यंत्र, भवन की सुरक्षा व अनापत्ति प्रमाणपत्र की औपचारिकता पूर्ण न किए जाने पर संबद्धता नहीं जारी की गई है। हालांकि इन स्कूलों के संचालकों के पास अभी 15 दिनों का और समय है, जिसमें यदि ये औपचारिकता को पूर्ण कर लेते हैं, तो इन्हें संबद्धता मिल सकती है।

क्या बोले स्कूल शिक्षा बाेर्ड के सचिव

स्कूल शिक्षा बाेर्ड के सचिव डाॅ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 को लेकर संबद्धता के लिए आवेदन किए गए 1164 में से 893 स्कूलों को निरीक्षण के बाद संबद्धता जारी कर दी गई है। इन सभी स्कूलों के संचालकों की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी की गई थीं।

