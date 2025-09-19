Kullu: भारी बारिश ने छीना आशियाना...आंखों के सामने ढह गया पुश्तैनी मकान, पड़ोसी के घर ली शरण

मानसून के दौरान जिला कुल्लू में आपदा का कहर इस कदर बरपा कि लोगों के आशियाने ढह गए और जीवनभर की कमाई देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई।

कुल्लू (संजीव): मानसून के दौरान जिला कुल्लू में आपदा का कहर इस कदर बरपा कि लोगों के आशियाने ढह गए और जीवनभर की कमाई देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई। भुंतर तहसील के अंतर्गत मणिकर्ण घाटी के सलास गांव में डोला राम का आशियाना भी भारी बारिश की भेंट चढ़ गया। उनकी आंखों के सामने पुश्तैनी मकान ढह गया। प्रभावित डोला राम ने परिवार सहित गांव में पड़ोसी के घर में शरण ली है।

जानकारी के अनुसार भारी बारिश से डोला सिंह के घर के ऊपर से अचानक एक नाला आया और उसने सबकुछ तबाह कर दिया, जबकि यहां कोई नाला नहीं था। घर के पीछे से मलबा आने से डोला राम का स्लेटनुमा मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। प्रभावित को घर के अंदर से सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला और मलबे में सबकुछ दब गया। शरीर पर जो कपड़े पहने थे, बस वही रह गए।

संकट की इस घड़ी में ग्रामीणों ने गरीब परिवार की भरपूर मदद की। वही प्रशासन ने एक तिरपाल व 10 हजार रुपए की फौरी राहत प्रदान की। भुंतर सुधार समिति के अध्यक्ष रोशन लाल, वाइस चेयरमैन मनीष कौंडल, उपाध्यक्ष नीलम घई व सुनील चौहान, आलम चंद, अनिल व वार्ड पंच बीना आदि ने कहा कि डोला राम का परिवार गरीब है, ऐसे समय में सरकार के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों को आगे आकर प्रभावित परिवारों की मदद करनी चाहिए।