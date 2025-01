Himachal: विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में PM Modi से रू-ब-रू हुए हिमाचल के विद्यार्थी

केंद्रीय युवा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से “विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, 2025 के तहत नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की नोडल एजैंसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 39 विद्यार्थियों ने भाग लिया...

धर्मशाला (ब्यूरो): केंद्रीय युवा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से “विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, 2025 के तहत नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की नोडल एजैंसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में भाग लेने वाला 39 विद्यार्थियों का दल लौट आया है। उक्त विद्यार्थी विभिन्न निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों से थे। इस कार्यक्रम में लगभग 30 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार सुनने का अवसर मिला। कार्यक्रम के दौरान हिमाचल के दल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सांसद अनुराग ठाकुर, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी व सांसद वीरेंद्र कश्यप से मिलने का मौका मिला। विद्यार्थियों ने उनसे संवाद किया और उनके साथ रात का भोजन किया। सभी विद्यार्थी इस दौरान काफी उत्साहित रहे।

केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात : प्रो. बंसल

केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने कहा कि हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिला और सभी विद्यार्थियों ने इतने बड़े मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। दिल्ली जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ विश्वविद्यालय के 2 सदस्यों प्रो. मलकीयत सिंह और डाॅ. पूजा अवस्थी जनसंपर्क अधिकारी को नामित किया गया था।

इन विद्यार्थियों ने किया हिमाचल का प्रतिनिधित्व

हिमाचल प्रदेश से चुने गए 39 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थियों को आगे हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। इनमें से सरकारी काॅलेज संजौली शिमला से सूरज, डिग्री काॅलेज धर्मशाला से वैष्णवी डोगरा और फार्मेसी काॅलेज रोहड़ू से नितिन शामिल रहे। वहीं अंतिम चरण के लिए फार्मेसी काॅलेज रोहड़ू से अर्नव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर मिला। अर्नव के अनुसार यह अवसर उनके लिए अनमोल रहा। प्रधानमंत्री को अभी तक देखा और सुना था, लेकिन जब पास जाकर बात करने का अवसर मिला तो वह क्षण रोमांचित करने वाला रहा।

विशेषज्ञों के समक्ष रखे अपने विचार

हिमाचल प्रदेश से चुने गए 39 विद्यार्थियों ने भारत मंडपम में हुई पीपीटी के माध्यम से अपने विचार विशेषज्ञों के समक्ष रखे। विशेषज्ञों में कल्पना सरोज, छवि राजपूत, रौनी स्क्रूवाला, आनंद कुमार, रितेश अग्रवाल, डाॅ. एस. सोमनाथ, आनंद महिंद्रा और पलकी शर्मा शामिल रहे।

