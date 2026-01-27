Main Menu

  हिमाचल में होटल के कमरे में चल रहा था नशा तस्करी का खेल: STF ने मारा छापा, युवक युवती गिरफ्तार

हिमाचल में होटल के कमरे में चल रहा था नशा तस्करी का खेल: STF ने मारा छापा, युवक युवती गिरफ्तार

himachal stf raids hotel young man and woman arrested

नशा तस्करों के सुरक्षित ठिकानों पर प्रहार करते हुए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने भुंतर के एक निजी होटल में चल रहे काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर की गई इस त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने पंजाब के एक युवक और कुल्लू की एक युवती को भारी...

कुल्लू (संजीव जैन)। नशा तस्करों के सुरक्षित ठिकानों पर प्रहार करते हुए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने भुंतर के एक निजी होटल में चल रहे काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर की गई इस त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने पंजाब के एक युवक और कुल्लू की एक युवती को भारी मात्रा में नशीले पदार्थों और नकदी के साथ रंगे हाथों दबोचा है।

होटल का कमरा बना था तस्करी का अड्डा

STF कुल्लू को पुख्ता जानकारी मिली थी कि एक होटल के कमरे को नशा तस्करी के लिए बेस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। टीम इंचार्ज हेड कांस्टेबल राजेश राऊपा के नेतृत्व में जब समीर कुमार, अशोक, महेश और महिला कांस्टेबल सरिता ने होटल में दबिश दी, तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। पुलिस ने मौके से 18.80 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) और 1,02,600 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।

कौन हैं पकड़े गए आरोपी?

होटल के कमरे में जोड़ी बनकर रह रहे इन तस्करों का विवरण इस प्रकार है:

विकास दीप सिंह (23 वर्ष): अमृतसर (पंजाब) के मजीठा रोड का निवासी।

पूनम (21 वर्ष): कुल्लू के बंदरोल गांव की रहने वाली।

पुलिस की आगामी रणनीति

एसटीएफ के डीएसपी हेमराज वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपियों के विरुद्ध थाना भुंतर में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस 'सप्लाई चेन' की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। मुख्य जांच इस बिंदु पर टिकी है कि नशे की यह खेप कहां से लाई गई थी और जिला कुल्लू के किन-किन इलाकों में इसकी सप्लाई होनी थी।

