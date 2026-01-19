पतलीकूहल पुलिस का ACTION: 2 किलो से ज्यादा चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार

Edited By Jyoti M, Updated: 19 Jan, 2026 12:12 PM

कुल्लू/नग्गर (संजीव/आचार्य)। जिला कुल्लू में नशे के काले कारोबार के खिलाफ चल रहे अभियान में पतलीकूहल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पहाड़ों की शांत वादियों में नशे का जहर घोलने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस टीम ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ रंगे हाथों दबोचा है।

गश्त के दौरान बिछाया जाल

बीते कल जब पतलीकूहल थाने की टीम इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर गश्त पर थी, तभी शरण गांव से करीब आधा किलोमीटर आगे एक तीखे मोड़ के पास पुलिस की नजर एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी। पुलिस को देखते ही वह व्यक्ति घबरा गया, जिसके बाद टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे रोककर उसकी तलाशी ली।

भारी मात्रा में बरामदगी

तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 2 किलो 286 ग्राम चरस (कैनाबिस) बरामद की गई। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान 52 वर्षीय बिशन दास (पुत्र स्वर्गीय श्री काली दास) के रूप में हुई है, जो इसी क्षेत्र के शरण गांव (डाकघर नग्गर) का रहने वाला है।

कानूनी कार्रवाई और जांच

पुलिस ने मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस कार्रवाई

मुख्य जांच अधिकारी: इंस्पेक्टर रजत (प्रभारी, थाना पतलीकूहल) की देखरेख में मामले की गहन तफ्तीश जारी है। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि चरस की यह बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और इसे आगे किसे सप्लाई किया जाना था। इस गिरफ्तारी से इलाके के नशा माफियाओं में हड़कंप मच गया है।