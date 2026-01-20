Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: 27 तक जमा करवाएं अपने लंबित बिजली बिल

Himachal: 27 तक जमा करवाएं अपने लंबित बिजली बिल

Edited By Jyoti M, Updated: 20 Jan, 2026 01:14 PM

himachal pradesh pay your pending electricity bills by the 27th

विद्युत उपमंडल बग्गी के अंतर्गत आने वाले खियूरी, राजगढ़, सटोह, खांदला, भिउरा, कुम्मी, केहड़, कठयाल, चली, छात्रु, जलाह, दरबाथू, ढाबण, मंदिर टांडा, लोहारा, स्याह, रिंज, टावां, कंसा, जरलू, दाण, जोली, बग्गी, नलसर, कांगरू, पादरू, घरबासड़ा, पातीधार,...

नेरचौक, (नि.स.): विद्युत उपमंडल बग्गी के अंतर्गत आने वाले खियूरी, राजगढ़, सटोह, खांदला, भिउरा, कुम्मी, केहड़, कठयाल, चली, छात्रु, जलाह, दरबाथू, ढाबण, मंदिर टांडा, लोहारा, स्याह, रिंज, टावां, कंसा, जरलू, दाण, जोली, बग्गी, नलसर, कांगरू, पादरू, घरबासड़ा, पातीधार, पटयणी, कैंचडी, वृखमणि, समीह, हटगढ़, चुनाहन, दयारगी, हमारा, पाली, नाईटला, रजवाड़ी तथा आसपास के कई उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिल जमा नहीं करवाए हैं।

ऐसे में इन उपभोक्ताओं को विद्युत बोर्ड ने आगाह किया है कि वे अपने लंबित बिजली बिल 27 जनवरी तक जमा करवा दें नहीं तो उनके कनैक्शन बिना किसी सूचना के अस्थायी तौर पर काट दिए जाएंगे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!