Kullu: ऑल इंडिया सिलंबम चैंपियनशिप में हिमाचल के खिलाड़ियों ने जीते 6 मैडल, अमृता ने गोल्ड पर जमाया कब्जा

ऑल इंडिया ओपन सिलंबम प्रतियोगिता 2024-25 में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 मैडल अपने नाम किए।

आनी (ब्यूरो): ऑल इंडिया ओपन सिलंबम प्रतियोगिता 2024-25 में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 मैडल अपने नाम किए। यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता 30 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक कन्याकुमारी, तमिलनाडु में आयोजित हुई, जिसमें हिमाचल की टीम ने भाग लिया। टीम में कुल 6 खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें 5 लड़के और 1 लड़की ने विभिन्न वर्गों में मुकाबला किया। इस प्रतियोगिता में हिमाचल के खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मैडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया।

कुल्लू जिले की आनी तहसील की अमृता ठाकुर पुत्री अशोक कुमार ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। वहीं अजय धामी पुत्र हीरा लाल, डाकघर गड़सा, तहसील भुंतर व कुल्लू और नितिन कुमार पुत्र केहर सिंह, डाकघर नगवाईं व जिला मंडी ने सिल्वर मैडल हासिल किए।

ब्रॉन्ज मैडल जीतने वाले खिलाड़ियों में भूपेश सोनी पुत्र परस राम निवासी डाकघर व तहसील आनी व जिला कुल्लू, राहुल ठाकुर पुत्र मनोहर लाल निवासी डाकघर डोहड़, तहसील आनी व जिला कुल्लू और आदेश राज पुत्र हेम राज निवासी डाकघर गड़सा, तहसील भुंतर व जिला कुल्लू शामिल रहे।

टीम का नेतृत्व सिलंबम एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के सचिव पंकज कुमार और कोच अशोक ठाकुर ने किया। वहीं आउटर सिराज सोशल वैल्फेयर एसोसिएशन और अन्य खेल संगठनों ने विजेताओं और कोच अशोक ठाकुर को बधाई दी है। हिम संस्कृति संस्था की प्रवक्ता इंदु शर्मा ने घोषणा की कि अमृता ठाकुर सहित सभी पदक विजेताओं को खेल पुरस्कार 2025 देकर सम्मानित किया जाएगा।

