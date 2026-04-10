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Himachal: हृदय गति रुकने से नायक सिद्धांत राणा का निधन, 6 साल के मासूम ने पिता को दी मुखाग्नि

Edited By Jyoti M, Updated: 10 Apr, 2026 05:01 PM

himachal naik siddhant rana passes away due to cardiac arrest

हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की लडभड़ोल तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ऊटपुर ने अपना एक वीर सपूत खो दिया है। भारतीय सेना में कार्यरत नायक सिद्धांत कुमार राणा (शालू) का महाराष्ट्र के अहमदनगर में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की लडभड़ोल तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ऊटपुर ने अपना एक वीर सपूत खो दिया है। भारतीय सेना में कार्यरत नायक सिद्धांत कुमार राणा (शालू) का महाराष्ट्र के अहमदनगर में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया।

ड्यूटी के दौरान अचानक बिगड़ी तबीयत

34 वर्षीय नायक सिद्धांत कुमार राणा वर्तमान में अहमदनगर में तैनात थे और वहीं अपने परिवार के साथ रह रहे थे। बीते गुरुवार सुबह करीब 8 बजे अचानक हृदय गति रुकने (हार्ट अटैक) के कारण उनका निधन हो गया। जैसे ही उनके पैतृक गांव ऊटपुर में यह खबर पहुंची, पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया और शोक की लहर दौड़ गई।

2012 में हुए थे सेना में भर्ती

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सिद्धांत कुमार राणा वर्ष 2012 में भारतीय सेना का हिस्सा बने थे। वे अपने परिवार के एकमात्र सहारा थे। बताया जा रहा है कि वह 20 अप्रैल को छुट्टी लेकर घर आने वाले थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। घर आने की खुशियां मातम में बदल गईं।

6 साल के मासूम बेटे ने दी मुखाग्नि

शुक्रवार को जब शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, तो अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। 'शहीद सिद्धांत अमर रहें' के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। त्रिवेणी श्मशान घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। दिल दहला देने वाले दृश्य में, उनके 6 वर्षीय बड़े बेटे अरमान ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

सिद्धांत अपने पीछे बुजुर्ग माता सुशीला देवी, पत्नी मधु राणा और दो मासूम बेटों (6 वर्षीय अरमान और डेढ़ वर्षीय अहान) को छोड़ गए हैं। जवान बेटे और पति को खोने के गम में माता और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है।

प्रशासन और पूर्व सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि

अंतिम विदाई के समय सेना की टुकड़ी ने शस्त्र उल्टे कर अपने साथी को सलामी दी। इस मौके पर नायब तहसीलदार राम पाल बाल्यानी और पूर्व सैनिक लीग लडभड़ोल के सदस्यों सहित भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने नम आंखों से वीर जवान को विदाई दी।

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