Himachal: सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बनाएं और जीते ₹25,000...

Edited By Jyoti M, Updated: 15 Jan, 2026 04:18 PM

himachal make a video of just 5 minutes and win 25 000

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा के प्रति आम लोगों को जागरुक करने के लिए जनवरी महीने को सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत सड़क सुरक्षा-फिल्म महोत्सव प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है।

हमीरपुर। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा के प्रति आम लोगों को जागरुक करने के लिए जनवरी महीने को सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत सड़क सुरक्षा-फिल्म महोत्सव प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में सड़क सुरक्षा पर आधारित लघु फिल्म या वीडियो बनाकर इसे 15 फरवरी तक परिवहन विभाग को ईमेल departmentoftransporthp@gmail.com पर या स्वयं परिवहन निदेशालय में जमा करवाकर इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। लघु फिल्म या वीडियो की अवधि पांच मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय शिमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह प्रतियोगिता चार अलग-अलग आयु वर्गों 18-25 वर्ष, 25-32 वर्ष, 32-40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक वर्ग में आयोजित की जा रही है। प्रत्येक वर्ग में प्रथम रहने वाले प्रतिभागी को 25 हजार रुपये की राशि, ट्राफी और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इनके अलावा पांच-पांच हजार रुपये के बीस अन्य पुरस्कार भी दिए जाएंगे तथा सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट मिलेंगे।
 

