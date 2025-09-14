Main Menu

  • Himachal: पहाड़ी पर बसे ककियान गांव में धंस रही जमीन, डर के साए में लोग

Edited By Jyoti M, Updated: 14 Sep, 2025 03:22 PM

बनीखेत, (पार्थ): डल्हौजी विधानसभा क्षेत्र के ककियान गांव की पहाड़ी लगातार धंस रही है, जिससे लोग डर के साए में जी रहे हैं। यह पूरा गांव पहाड़ी पर बसा हुआ है। पहाड़ी के दोनों ओर से भूस्खलन हो रहा है। इस समस्या बारे ग्रामीण कई बार प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

शिव शक्ति यूथ क्लब डल्हौजी के अध्यक्ष प्रवीण टंडन ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इन लोगों के लिए जमीन का प्रावधान किया जाए, जहां पर लोग अपने आशियाने बना सकें। उन्होंने सरकार व प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसके लिए सरकार तथा प्रशासन स्वयं उतरदायी होंगे।

डल्हौजी विधानसभा क्षेत्र में बीते दिनों हुई भारी बरसात के चलते सैंकड़ों पंचायतों में भारी नुक्सान हुआ है। कई लोग अपने घरों को छोड़ किराए या आसपास के गांव व पड़ोसियों के घरों में रहने को मजबूर हैं। आपदा में लोगों को भारी नुक्सान का सामना करना पड़ा है। यूथ क्लब पीड़ित लोगों की हरसंभव मदद कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो प्रशासन या सरकार की ओर से कोई सहूलियत नहीं दी जा रही है। इसके लिए शिव शक्ति यूथ क्लब डल्हौजी के अध्यक्ष व सदस्यों ने फैसला लिया है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं होने पर वे सरकार व प्रशासन का घेराव करेंगे। 

