Himachal: पहाड़ी इलाकों में तापमान बढ़ा... जानिए कितने दिन तक साफ रहेगा मौसम

हिमाचल प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू होते ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। धूप खिलने से पहाड़ी इलाकों में तापमान बढ़ गया है। गुरुवार को ऊना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी शिमला और अन्य हिस्सों में भी तेज धूप...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू होते ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। धूप खिलने से पहाड़ी इलाकों में तापमान बढ़ गया है। गुरुवार को ऊना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी शिमला और अन्य हिस्सों में भी तेज धूप ने गर्मी का अहसास बढ़ा दिया है।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अनुमान जताया है कि 2 अक्तूबर तक पूरे प्रदेश में आसमान साफ रहेगा। वहीं अगले दो दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह से प्रदेश से विदा हो सकता है। मानसून की वापसी की रेखा फिलहाल रामपुर बुशहर और आसपास के क्षेत्रों से गुजर रही है।

इस बार का मानसून हिमाचल के लिए भारी नुकसान छोड़कर जा रहा है। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी दी कि राज्य को करीब 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। इसमें सरकारी और निजी संपत्तियां दोनों शामिल हैं। खासकर सड़क नेटवर्क, कृषि भूमि और बागवानी को गहरी चोट पहुंची है।