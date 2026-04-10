Himachal Accident: नाहन-शिमला हाईवे पर दो कारों में जोरदार भिड़ंत, मची अफरा-तफरी

Edited By Jyoti M, Updated: 10 Apr, 2026 12:42 PM

नाहन-शिमला नेशनल हाईवे 907A पर शुक्रवार शाम एक जोरदार सड़क हादसा पेश आया। सेर गांव के पास दो कारें आपस में बुरी तरह टकरा गईं। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, हालांकि एक बड़ा चमत्कार यह रहा कि हादसे में किसी की जान नहीं गई।

हिमाचल डेस्क। नाहन-शिमला नेशनल हाईवे 907A पर शुक्रवार शाम एक जोरदार सड़क हादसा पेश आया। सेर गांव के पास दो कारें आपस में बुरी तरह टकरा गईं। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, हालांकि एक बड़ा चमत्कार यह रहा कि हादसे में किसी की जान नहीं गई।

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, एक ऑल्टो कार (HP 06 A 6400) रामपुर बुशहर से हरिद्वार की तरफ जा रही थी। रास्ते में चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई, जिससे उसने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। अनियंत्रित होकर ऑल्टो कार सामने से आ रही स्विफ्ट कार (HP 18 C 0421) से जा टकराई, जो नाहन से सराहां की ओर जा रही थी।

गाड़ियों को पहुंचा भारी नुकसान

सड़क के मोड़ पर हुई इस भिड़ंत में दोनों कारों का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर जमा हो गए। गनीमत रही कि एयरबैग या अन्य सुरक्षा कारणों से दोनों गाड़ियों में सवार सभी यात्री सुरक्षित बच गए।

पुलिस की कार्रवाई

हादसे की सूचना मिलते ही नाहन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया।

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में दुर्घटना की मुख्य वजह चालक को नींद आना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि दुर्घटना के सटीक कारणों की पुष्टि हो सके।