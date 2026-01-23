Sirmour: बाइक सवारों से चिट्टा बरामद, 2 गिरफ्तार

पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना माजरा क्षेत्र में 12 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।

पांवटा साहिब (कपिल): पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना माजरा क्षेत्र में 12 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस टीम गश्त के दौरान जोहड़ो के पास एक बाइक को रोककर तलाशी ले रही थी। तलाशी के दौरान बाइक से उक्त चिट्टा बरामद किया गया।

पुलिस ने इस मामले में बाइक चालक इमरान पुत्र जमील अहमद निवासी मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब और रबील हुसैन पुत्र शमशेर अली निवासी मिश्रवाला को गिरफ्तार किया है। एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि इस संबंध में पुलिस थाना माजरा में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों का अदालत से पुलिस रिमांड प्राप्त किया जा रहा है और मामले की जांच जारी है।