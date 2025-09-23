Main Menu

Kangra: कार से 32.20 ग्राम चिट्टा और 286.80 ग्राम चरस बरामद, मंडी के 2 तस्कर गिरफ्तार

23 Sep, 2025

बैजनाथ: जिला कांगड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अपने विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। बैजनाथ पुलिस की एक टीम ने गश्त और यातायात चैकिंग के दौरान एक ऑल्टो कार से भारी मात्रा में चिट्टा और चरस की खेप बरामद करते हुए मंडी जिले के युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात बैजनाथ थाना की एक विशेष पुलिस टीम गणखेतर में रेलवे फाटक के पास नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान टीम ने एक संदिग्ध ऑल्टो कार (एचपी 01एम-5459) को जांच के लिए रोका। पुलिस को देखकर कार में सवार युवक घबरा गए, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। जब पुलिस टीम ने कार की गहनता से तलाशी ली, तो उसमें छिपाकर रखा गया 32.20 ग्राम चिट्टा और 286.80 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत नशे की इस बड़ी खेप को अपने कब्जे में लेकर कार में सवार दोनों युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कर्म सिंह (25) पुत्र हरी सिंह निवासी गांव सनेड, डाकघर व तहसील पधर, जिला मंडी और कर्ण (20) पुत्र वीरी सिंह निवासी गांव लखवान, डाकघर गुम्मा, तहसील पधर व जिला मंडी के रूप में की गई है।  दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना बैजनाथ में मादक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। पुलिस इस नैटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है।

जिला कांगड़ा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नशे के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए हमारा अभियान पूरी सख्ती के साथ जारी है। हम नशा तस्करों पर लगातार नजर रख रहे हैं और किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्हाेंने आम जनता से भी अपील की है कि वे नशे के इस कारोबार को खत्म करने में पुलिस का सहयोग करें। यदि उनके आसपास कोई भी व्यक्ति इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले का नाम और पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।

