  • Mandi: सुंदरनगर में फोरलेन पर कार से चरस बरामद, पंजाब के 2 युवक गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 10 Sep, 2025 07:09 PM

सुंदरनगर थाना पुलिस के दल ने पुंघ फोरलेन पर नाकाबंदी के दाैरान चंडीगढ़ नंबर की कार में सवार पंजाब निवासी 2 युवकों से 379 ग्राम चरस बरामद की है। जानकारी के अनुसार सुंदरनगर पुलिस की टीम ने मंगलवार रात मुख्य आरक्षी हंसराज के नेतृत्व में पुंघ में नाका...

सुंदरनगर (सोढी): सुंदरनगर थाना पुलिस के दल ने पुंघ फोरलेन पर नाकाबंदी के दाैरान चंडीगढ़ नंबर की कार में सवार पंजाब निवासी 2 युवकों से 379 ग्राम चरस बरामद की है। जानकारी के अनुसार सुंदरनगर पुलिस की टीम ने मंगलवार रात मुख्य आरक्षी हंसराज के नेतृत्व में पुंघ में नाका लगा रखा था। इसी दौरान मंडी की तरफ से आई चंडीगढ़ नंबर की कार को जांच के लिए रोका गया।

कार में 2 युवक सवार थे जाेकि पुलिस टीम काे देखकर घबरा गए। इस पर पुलिस काे उन पर शक हाे गया। जब टीम ने युवकों व कार की तलाशी ली ताे इस दौरान ने चालक की सीट के नीचे से चरस बरामद हुई। इस पर पुलिस ने कार सवार रमनप्रीत पुत्र चरणजीत सिंह निवासी मकान नंबर-512 गली नंबर 14/15 निरंकारी भवन रोड अबोहर फाजिल्का पंजाब और प्रतीक राजपाल पुत्र रमेश राजपाल निवासी मकान नंबर 144/बी वैब एस्टर सोसायटी मोहाली पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। आराेपियाें के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। डीएसपी भारत भूषण ने मामले की पुष्टि की है। 

