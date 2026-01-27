Main Menu

  • Hamirpur: सांख्यिकी सहायक और JBT भर्ती की परीक्षा तिथियां घोषित

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Jan, 2026 07:44 PM

hamirpur jbt recruitment exam dates announced

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने सांख्यिकी सहायक पोस्ट कोड-25013 और जेबीटी पोस्ट कोड-25004 के पदों को भरने के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं।

हमीरपुर (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने सांख्यिकी सहायक पोस्ट कोड-25013 और जेबीटी पोस्ट कोड-25004 के पदों को भरने के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। आयोग के सचिव डा. विक्रम महाजन ने बताया कि सांख्यिकी सहायक की परीक्षा 18 फरवरी को होगी, जबकि जेबीटी की भर्ती परीक्षा 25 से 27 फरवरी तक आयोजित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि परीक्षा से 1 सप्ताह पहले आयोग की वैबसाइट एचपीआरसीए.एचपी.जीओवी.इन पर एक लिंक का प्रावधान किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी अपना रोल नंबर एवं एडमिट कार्ड डाऊनलोड कर सकेंगे। वहीं रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की जानकारी मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से नियमित रूप से आयोग की वैबसाइट या अपने मोबाइल पर एसएमएस और ई-मेल पर ताजा स्टेटस चैक करते रहने की अपील की है।

