Hamirpur: बैठक में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्त्ता, लात-घूंसों के साथ गुत्थमगुत्था हुए कार्यकर्त्ता

हमीरपुर (अजय): बुधवार को जिला मुख्यालय के पी.डब्ल्यू.डी. रैस्ट हाऊस में कांग्रेस की विकास पर चर्चा की बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्त्ता आपस में ही गुत्थमगुत्था हो गए। इस दौरान नौबत यहां तक आई गई कि मुख्यमंत्री के सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू के सामने ही ये कार्यकर्त्ता आपस में बहसबाजी और हाथापाई तक उतर आए। दरअसल सरकार की उपलब्धियां और विकास को लेकर कार्यकर्त्ताओं के साथ हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए विकास चर्चा प्रभारी सुनील कुमार की उपस्थिति में कार्यकर्त्ताओं से विचार लेकर उन्हें सरकार को भेजा जाना है। इस संदर्भ में जब यह बैठक शुरू हुई तो एक नेता भाषण देने के लिए खड़े हुए लेकिन इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित दूसरे नेता का नाम नहीं लिया।

अपने नेता का नाम नहीं लिए जाने और उन्हें तवज्जो नहीं देने पर कार्यकर्त्ताओं ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। पहले नेताओं के साथ बहसबाजी और फिर कार्यकर्त्ता ही आपस में बंट गए। शुरूआत में कार्यकर्त्ता पहले तो बैठक हॉल में आपस में उलझे और कुछ देर बाद रैस्ट हाऊस परिसर में हाथापाई करते हुए पहुंच गए। काफी देर के बाद माहौल को शांत किया गया और फिर से बैठक को शुरू किया गया। बैठक में कार्यकर्त्ताओं ने अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि उनके विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि आपदा के कारण जो नुक्सान हुआ है, उन प्रभावितों को जल्द मुआवजा राशि प्रदान की जाए।

बैठक में सुनील शर्मा बिट्टू, कांग्रेस नेता डा. पुष्पेंद्र वर्मा, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, अध्यक्ष एपीएमसी अजय शर्मा और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ काफी संख्या में कार्यकर्त्ता मौजूद रहे। इसके घटनाक्रम के बारे में विकास चर्चा प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि इस बैठक में कुछ वर्कर्स किसी बात को लेकर आपस में उलझ गए थे, जिन्हें बाद में शांत करवा दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में सभी तरह के विकास कार्य निष्पक्षता और प्राथमिकता से करवाए जा रहे हैं।