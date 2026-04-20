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हमीरपुर में 27 को होगा पशु मित्र भर्ती का ग्राउंड टेस्ट, जानें पूरी डिटेल

Edited By Jyoti M, Updated: 20 Apr, 2026 04:32 PM

ground test for pashu mitra recruitment in hamirpur on the 27th

उपमंडल हमीरपुर के विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में भरे जाने वाले पशु मित्र के पदों के आवेदकों का ग्राउंड टेस्ट 27 अप्रैल को सुबह साढे आठ बजे अणु के सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में होगा।

हमीरपुर। उपमंडल हमीरपुर के विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में भरे जाने वाले पशु मित्र के पदों के आवेदकों का ग्राउंड टेस्ट 27 अप्रैल को सुबह साढे आठ बजे अणु के सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में होगा।

एसडीएम हमीरपुर संजीत सिंह ने बताया कि पशु मित्र भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करवाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। एसडीएम हमीरपुर की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में हमीरपुर के वरिष्ठ पशुपालन अधिकारी और टौणी देवी के पशुपालन अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।  

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