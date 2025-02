Himachal: राज्यपाल ने पूर्ण राज्यत्व दिवस के साथ गणतंत्र दिवस की दीं शुभकामनाएं, नशे के बढ़ते प्रचलन पर जताई चिंता

हिमाचल प्रदेश आज अपना 55वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मना रहा है। इससे पहले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने समस्त प्रदेश वासियों को हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं दी हैं....

शिमला (योगराज): हिमाचल प्रदेश आज अपना 55वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मना रहा है। इससे पहले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने समस्त प्रदेश वासियों को हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस को लेकर भी अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। राज्यपाल ने कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस किसी भी अन्य त्यौहार से बड़ा होता है। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस 25 जनवरी को बैजनाथ में मनाया जा रहा है। वर्ष 1971 से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश ने सभी के लिए बहुत कुछ किया है। सभी को भी प्रदेश के प्रति यह विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम सभी एक हैं और हमें अपने आसपास की वातावरण को भी स्वच्छ व शुद्ध रखना चाहिए।

राज्यपाल ने नशे के बढ़ते प्रचलन को लेकर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशा अचानक से नहीं बढ़ा है, यह धीरे-धीरे बढ़ा है। इसे खत्म करने में वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए लोगों के बीच अब जागरूकता आ रही है। जागरूकता तेज होने पर उन लोगों में भी दहशत आ जाएगी जो हिमाचल को नशा भूमि बनाना चाहते हैं। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए राज्य की शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे लोगों को हिमाचल प्रदेश से बाहर करने की आवश्यकता है।

