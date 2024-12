Himachal: प्रदेश सरकार ने किए 3 ASP और 14 DSP के तबादले, जानें किसे कहां किया तैनात

प्रदेश सरकार ने 17 पुलिस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए है। इनमें 3 एएसपी और 14 डीएसपी शामिल हैं।

शिमला (राक्टा): प्रदेश सरकार ने 17 पुलिस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए है। इनमें 3 एएसपी और 14 डीएसपी शामिल हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने एएसपी स्टेट विजिलैंस शिमला आशीष शर्मा को एएसपी सैकेंड आईआरबी सकोह जिला कांगड़ा लगाया है। इसी तरह एएसपी टीटीआर नरवीर सिंह राठौर को एएसपी लीव रिजर्व एसआईयू स्टेट विजिलैंस शिमला, एएसपी स्टेट विजिलैंस हमीरपुर रेणू कुमारी को एएसपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय, डीएसपी एचपी इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस स्टडीज डरोह प्रताप सिंह को डीएसपी स्टेट विजिलैंस हमीरपुर, डीएसपी फोर्थ आईआरबी जंगलबेरी मनोहर लाल को एसडीपीओ बैजनाथ, डीएसपी फिफ्थ आईआरबी लाल मन को एसडीपीओ बड़सर व डीएसपी राज्य संचार एवं तकनीकी सेवा कमल किशोर को डीएसपी स्टेट विजिलैंस शिमला लगाया गया।

इसके अलावा एसडीपीओ बैजनाथ अनिल कुमार को डीएसपी पीटीसी डरोह, डीएसपी स्टेट विजिलैंस शिमला विपन कुमार को डीएसपी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शिमला, डीएसपी क्राइम सीआईडी विक्रम चौहान को डीएसपी सिटी शिमला, डीएसपी सिक्स्थ आईआरबी प्रणव चौहान को एसडीपीओ रोहड़ू, एसडीपीओ भावनगर को एसडीपीओ डाडासीबा, डीएसपी लीव रिजर्व हमीरपुर सुनील दत्त को डीएसपी फोर्थ आईआरबी जंगलबैरी, डीएसपी फर्स्ट आईआरबी अमित को डीएसपी सिक्स्थ आईआरबी, डीएसपी सिक्स्थ आईआरबी विक्रम सिंह को डीएसपी फिफ्थ आईआरबी, डीएसपी सिटी शिमला मानवेंद्र ठाकुर को एसडीपीओ पांवटा साहिब और डीएसपी पीटीसी डरोह हरीश कुमार को डीएसपी लीव रिजर्व हमीरपुर लगाया है। मुख्य सचिव की तरफ से मंगलवार को इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी की गई है, जो जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएंगी।

3 आईपीएस को मुख्यालय रिपोर्ट करने के निर्देश

इसके साथ ही सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय रिपोर्ट करने के निर्देश दिए है। इनमें एसडीपीओ पांवटा साहिब अदिति सिंह, एसडीपीओ रोहड़ू रविंद्र कुमार और विशेष फाऊंडेशन कोर्स करने के उपरांत वापस आने पर सचिन हिरेमठ शामिल हैं। इन अधिकारियों के नियुक्ति आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

