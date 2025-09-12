Main Menu

  • Bilaspur: चरस की खेप के साथ दो मामलों में 4 युवक गिरफ्तार

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Sep, 2025 04:50 PM

ghumarwin charas person arrest

नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस थाना घुमारवीं की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर स्थित बलोह टोल प्लाजा के समीप नाका लगाकर पंजाब नंबर की एक गाड़ी से 987.4 ग्राम चरस बरामद की है।

घुमारवीं (जम्वाल/बंशीधर): नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस थाना घुमारवीं की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर स्थित बलोह टोल प्लाजा के समीप नाका लगाकर पंजाब नंबर की एक गाड़ी से 987.4 ग्राम चरस बरामद की है। मामले में गाड़ी में सवार पंजाब के 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार आरोपियों में गीतांश बातीश (26) व मोहम्मद अफरीदी (25) निवासी जिला पटियाला, पंजाब तथा सर्वजीत सिंह (24) निवासी जिला जालंधर, पंजाब शामिल हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने बलोह टोल प्लाजा के समीप नाका लगाया था। इस दौरान पंजाब नंबर की गाड़ी को तलाशी के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान वाहन से चरस बरामद हुई।

वहीं दूसरे मामले में बरमाणा पुलिस ने गश्त के दौरान रेन शैल्टर पर बैठे एक युवक की संदेह के आधार पर तलाशी ली तो उसके बैग से 75.52 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी की पहचान अर्पित शर्मा (24) निवासी I-150 शक्करपुर जेजे कलोनी, आनंद वास शक्करपुर नाॅर्थ वैस्ट दिल्ली के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध थाना बरमाणा में मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने दोनों मामलों की पुष्टि करते हुए कहा कि नशा माफिया के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी।

