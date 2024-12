Solan: फर्जी कागजात पर बैंक से लिया 1.50 करोड़ का लोन, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

बघाट को-ऑप्रेटिव बैंक से फर्जी कागजात पर करीब डेढ़ करोड़ रुपए का लोन लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद अब धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

सोलन (अमित): बघाट को-ऑप्रेटिव बैंक से फर्जी कागजात पर करीब डेढ़ करोड़ रुपए का लोन लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद अब धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि फर्जी कागज व जमाबंदी पर बैंक से यह लोन लेकर धोखाधड़ी की गई है। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है।

एसपी गौरव सिंह ने बताया कि हरीश कुमार ब्रांच हैड बघाट को-ऑप्रेटिव बैंक राजगढ़ रोड सोलन ने शिकायत दर्ज करवाई कि बैंक द्वारा सत्य प्रकाश निवासी गांव कलावन ठियोग को फ्लैट निर्माण के लिए 21 अक्तूबर, 2016 को 55 लाख रुपए व 19 दिसम्बर, 2017 को एक करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया गया था लेकिन सत्य प्रकाश ने लोन की अदायगी नही की।

इसके बाद बैंक ने बकाया ऋण राशि वसूलने के लिए उचित कार्यवाही शुरू की और इस दौरान बैंक को राजस्व प्राधिकरण से पता चला कि सत्य प्रकाश द्वारा बैंक में पेश किए गए कागजात और जमाबंदी भी फर्जी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।

