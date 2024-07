Una News: धोखाधड़ी मामले में बेटे सहित पूर्व विधायक देवेन्द्र भुट्टो सिटी चौकी तलब, पुलिस ने की पूछताछ

Edited By Vijay, Updated: 23 Jul, 2024 03:34 PM

ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक देवेन्द्र भुट्टो और उनके बेटे के खिलाफ लोक निर्माण विभाग के एक्सियन द्वारा ऊना थाना सदर में दर्ज करवाए धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है।

ऊना (विशाल): ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक देवेन्द्र भुट्टो और उनके बेटे के खिलाफ लोक निर्माण विभाग के एक्सियन द्वारा ऊना थाना सदर में दर्ज करवाए धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस मामले की जांच में भुट्टो और उनके बेटे को पुलिस ने सिटी चौकी ऊना तलब किया। पुलिस ने अदालत के समक्ष उनके बेटे के हस्ताक्षर के नमूने लिए जबकि लगभग पौने घंटे तक देवेन्द्र भुट्टो से विभिन्न तथ्यों पर पूछताछ की गई। बता दें कि बीते 1 जून को पूर्व विधायक और उनके बेटे के खिलाफ लोक निर्माण विभाग ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि लोक निर्माण विभाग में विभिन्न कार्यों के टैंडर लेने के लिए झूठे दस्तावेज जमा करवाए गए और गलत तरीके से टैंडर हासिल किए गए।

विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे 4 मामले

गौरतलब है कि राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद अपदस्थ हुए भुट्टो व उनके बेटे के खिलाफ विभिन्न थानों में 4 मामले दर्ज किए थे और इनमें से एक मामला लोक निर्माण विभाग में टैंडर लेने के लिए धोखाधड़ी करने और गलत तरीके से एफडीआर निकलवाने का है। इन मामलों में पुलिस लगातार जांच कर रही है और धीरे-धीरे जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।

राजनीतिक द्वेष के चलते दर्ज हुए मामले : देवेन्द्र भुट्टो

पूर्व विधायक देवेन्द्र भुट्टो ने कहा कि उनके खिलाफ जो 4 मामले दर्ज किए गए हैं वे केवल राजनीतिक द्वेष के चलते दर्ज हुए हैं। जबरदस्ती केस बनाए गए हैं क्योंकि उन्हें ठेकेदारी छोड़े लगभग डेढ़ साल हो चुका है और जिन कार्यों को लेकर उन पर मामले दर्ज किए गए हैं वे पूरे भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में वह व उनका बेटा शामिल हुए हैं और जो दस्तावेज मांगे गए हैं वो पुलिस को मुहैया करवाए गए हैं। उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है।

