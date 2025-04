Solan: वानिकी महाविद्यालय ने नौणी विश्वविद्यालय की खेलकूद प्रतियोगिता में जीता ओवरऑल चैंपियन का खिताब

वानिकी महाविद्यालय ने डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में आयोजित 9वीं वार्षिक अंतर-महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता।

सोलन (ब्यूरो): वानिकी महाविद्यालय ने डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में आयोजित 9वीं वार्षिक अंतर-महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के चार घटक महाविद्यालयों नौणी (मुख्य परिसर) में औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय तथा नेरी और थुनाग में औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालयों की टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिला। बता दें कि इस वर्ष 360 से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिताओं और टीम स्पर्धाओं में भाग लिया तथा असाधारण प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया।

कुलपति ने छात्रों के टीम वर्क और फिटनैस की सराहना की

समापन समारोह में कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने प्रतिभागियों की खेल भावना, फिटनैस और टीम वर्क की सराहना की। उन्होंने शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में खेलों के महत्व पर जोर दिया, जो समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देता है। सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई देते हुए प्रो. चंदेल ने कहा कि खेल से जुड़ाव से टीम भावना का विकास होता है और युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छात्र कल्याण डीन डॉ. एचपी सांख्यान ने खेल प्रतियोगिता को रोमांचक और यादगार बनाने के लिए छात्रों का आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

परिणाम पर एक नजर

कॉलेज ऑफ फॉरैस्ट्री ने कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर को हराकर ओवरआल खिताब अपने नाम किया। पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर और फॉरैस्ट्री नेरी ने फॉरेस्ट्री कॉलेज को हराया। महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर ने फॉरेस्ट्री कॉलेज को हराया। पुरुष और महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता में फॉरेस्ट्री कॉलेज ने दोनों श्रेणियों में हॉर्टिकल्चर कॉलेज को हराया। कबड्डी प्रतियोगिता में थुनाग की टीम ने पुरुष वर्ग में फॉरेस्ट्री कॉलेज को हराया, जबकि हॉर्टिकल्चर कॉलेज की महिला टीम ने फॉरेस्ट्री कॉलेज को हराया। फुटबॉल में फॉरेस्ट्री कॉलेज ने हॉर्टिकल्चर के खिलाफ पुरुषों का फाइनल जीता, जबकि थुनाग ने महिला वर्ग में नेरी को हराया।

बैडमिंटन में फॉरेस्ट्री कॉलेज ने पुरुष वर्ग में हॉर्टिकल्चर को हराया, जबकि हॉर्टिकल्चर कॉलेज ने महिला वर्ग में खिताब जीता। टेबल टैनिस में हॉर्टिकल्चर कॉलेज ने नेरी के खिलाफ पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में जीत हासिल की। पुरुषों की शतरंज प्रतियोगिता में बागवानी ने नेरी को हराया, जबकि महिलाओं की शतरंज प्रतियोगिता में वानिकी महाविद्यालय ने थुनाग को हराया। पूरन आनंद अधलखा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार वानिकी महाविद्यालय के अनुज कपिल और बागवानी महाविद्यालय की आस्था को मिला, जबकि वानिकी महाविद्यालय के राम बाबू चौधरी और अंजलि ठाकुर ने सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार जीता मिला।

