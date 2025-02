Solan: वन विभाग ने नाके पर पकड़ी खैर की लकड़ी से भरी पिकअप जीप, 2 लोग गिरफ्तार

वन विभाग की टीम ने सैणीमाजरा के लखनपुर बीट से अवैध रूप से खैर की लकड़ी ले जाते हुए एक पिकअप जीप को पकड़ा है। गाड़ी में 2 लोग सवार थे।

नालागढ़ (सतविन्द्र): वन विभाग की टीम ने सैणीमाजरा के लखनपुर बीट से अवैध रूप से खैर की लकड़ी ले जाते हुए एक पिकअप जीप को पकड़ा है। गाड़ी में 2 लोग सवार थे। वन विभाग ने लकड़ी को कब्जे में लेने के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार वनरक्षक पंकज, विकास, विवेक व वन कर्मी प्रेम ने मंझौली में नाका लगा रखा था। इस दौरान चांदपुर गांव की ओर से आ रही पिकअप जीप को जांच के लिए रोका गया। गाड़ी की जांच की तो उसमें खैर के मौछे पाए गए।

चालक लकड़ी के संबंध में कोई भी वैध कागजात नहीं दिखा सका। इस पर टीम ने मौके पर गाड़ी को कब्जे में लिया। वन मंंडलाधिकारी विकल्प यादव ने मामले की पुष्टि की है। एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि वन विभाग द्वारा लकड़ी को कब्जे में लेने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

