Himachal: सिरमौर में वन विभाग ने छुड़ाया 34 वर्ष पुराना कब्जा, मकान पर जड़े 6 ताले

जिला सिरमौर के वन मंडल नाहन के तहत आने वाली कोलर रेंज में विभाग ने 34 साल पुराने अवैध कब्जे को छुड़वा लिया है। यह कब्जा रिजर्व फोरैस्ट डरडांवाला के कंपार्टमैंट-1 में किया था।

नाहन (हितेश): जिला सिरमौर के वन मंडल नाहन के तहत आने वाली कोलर रेंज में विभाग ने 34 साल पुराने अवैध कब्जे को छुड़वा लिया है। यह कब्जा रिजर्व फोरैस्ट डरडांवाला के कंपार्टमैंट-1 में किया था। शनिवार को वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 5.3 बीघा जमीन से अवैध कब्जा छुड़वाकर अपने कब्जे में ले लिया। वन विभाग की टीम पुलिस को साथ लेकर मौके पर पहुंची और मकान पर तालाबंदी कर दी। विभाग ने मकान पर 6 ताले जड़ दिए।

वन विभाग ने अवैध कब्जे को छुड़वाने के लिए कई नोटिस दिए, लेकिन कब्जाधारी ने पहले जिला अदालत में याचिका दायर की। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। 3 अक्तूबर, 2024 को हाईकोर्ट ने अपनी जजमैंट दी। लिहाजा, 18 नवम्बर 2024 को हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए वन विभाग ने नायब तहसीलदार माजरा से निशानदेही ले ली। 19 नवम्बर को कब्जाधारी ने शीर्ष अदालत से स्टे ले लिया। इसके बाद 19 दिसम्बर, 2024 को शीर्ष अदालत ने यह केस खारिज कर दिया।

इसके उपरांत वन विभाग ने 3 जनवरी तक कब्जाधारी को ये कब्जा खाली करने का नोटिस जारी किया। शनिवार को वन परिक्षेत्राधिकारी कोलर वीरेंद्र कुमार की अगुवाई में विभागीय टीम पुलिस की मौजूदगी में मौके पर पहुंची। जहां टीम ने अवैध कब्जा छुड़वा लिया। साथ ही मौके पर कब्जाधारी के मकान पर ताले लगा दिए। इस कार्रवाई के दौरान बीओ सुरेंद्र, नरेंद्र, सुनील दत्त, गोपाल, फोरैस्ट गार्ड नायब सिंह और शुभम मौजूद रहे।

वन परिक्षेत्राधिकारी कोलर वीरेंद्र कुमार ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस अवैध कब्जे पर बने मकान को 21 जनवरी को गिराकर नष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवैध कब्जे को छुड़वाने के लिए वन विभाग ने प्रदेश हाईकोर्ट और शीर्ष अदालत के आदेशों का पालन किया है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here