Kangra: प्रेम प्रसंग के चलते लड़का-लड़की में कहासुनी, लड़के ने उठाया खौफनाक कदम

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Jan, 2026 08:02 PM

थाना क्षेत्र पंचरुखी के अंतर्गत आती ग्राम पंचायत ठंडोल गांव के ज्योति प्रकाश ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

पंचरुखी (तिलक): थाना क्षेत्र पंचरुखी के अंतर्गत आती ग्राम पंचायत ठंडोल गांव के ज्योति प्रकाश ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने बताया कि उनके बेटे का एक लड़की के साथ कई वर्षों से प्रेम प्रसंग था और दोनों पूरा दिन फोन पर बात करते रहते थे। रविवार को दोनों में कुछ आपसी कहासुनी हो गई जिसके चलते लड़के ने फंदा लगा लिया। जिस कारण लड़के की मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लड़की को थाना बुलाकर पूछताछ जारी है।

 

