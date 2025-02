Solan: बद्दी-साई मार्ग पर आग की भेंट चढ़ी दुकान, लाखों रुपए का नुक्सान

औद्योगिक क्षेत्र के बद्दी-साई मार्ग पर रोटरी क्लब के पास वीरवार रात एक बर्तन की दुकान में आग लग गई। अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

मानपुरा (बस्सी): औद्योगिक क्षेत्र के बद्दी-साई मार्ग पर रोटरी क्लब के पास वीरवार रात एक बर्तन की दुकान में आग लग गई। अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लीडिंग फायरमैन पवन कुमार ने बताया कि सुबह लगभग 10 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम 2 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची। लगभग 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया।

आग श्री श्याम स्टील नामक दुकान में लगी थी। उक्त दुकान के साथ लगती न्यू लक्ष्मी ट्रेडर व अंशुल गारमैंट नामक दुकानें भी आग की चपेट में आ सकती थीं, जिन्हें समय रहत बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह घटना हुई है और इसमें लगभग 10 लाख रुपए का सामान जला है। वहीं दुकान के मालिक नीरज गोयल का कहना है कि उनकी दुकान में आग 20 से 30 लाख रुपए का नुक्सान हुआ है।

