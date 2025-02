Shimla: चिड़गांव के मस्तोट में आग की भेंट चढ़ा दोमंजिला मकान, परिवार के लोगों ने भागकर बचाई जान

चिड़गांव तहसील के अंतर्गत मस्तोट गांव में एक दोमंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया। यह घटना वीरवार रात्रि करीब 10 बजे की बताई जा रही है। आग इतनी भयंकर थी कि परिवार के सदस्यों ने भाग कर अपनी जान बचाई....

रोहड़ू (कुठियाला): चिड़गांव तहसील के अंतर्गत मस्तोट गांव में एक दोमंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया। आग इतनी भयंकर थी कि परिवार के सदस्यों ने भाग कर अपनी जान बचाई तथा बाकी सारा सामान मकान के साथ जल गया। जानकारी के अनुसार वीरवार रात्रि करीब 10 बजे मस्तोट निवासी कलम सिंह के घर में अचानक आग लग गई। जब आग लगी तो उस समय बुजुर्ग कलम सिंह अपने परिवार के साथ घर पर ही मौजूद था। आग लगती देख परिवार के सदस्य तुरंत बाहर भागे। वहीं देखते ही देखते आग की लपटों ने इस दोमंजिला मकान को अपने आगोश में ले लिया।

स्थानीय लोगों सहित आसपास गांवों के लोगों ने जब घर से उठ रही आग की लपटों को देखा तो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे तथा आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं दमकल विभाग को भी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही चिड़गांव तथा रोहड़ू से दमकल वाहन घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन इससे पहले मकान आग की भेंट चढ़ चुका था। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाकर साथ लगते अन्य घरों को जलने से बचा लिया।

इस घटना में कलम सिंह के दोमंजिला मकान के 4 कमरे, एक रसोई तथा बाथरूम जलकर स्वाह हो गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्रशासन की ओर से मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने 25 से 28 लाख रुपए के नुक्सान का आकलन किया है। वहीं प्रशासन द्वारा अग्नि पीड़ित परिवार को 10 हजार रुपए की फौरी राहत सहित कपड़े, बर्तन, तिरपाल व खाद्य सामग्री सहित अन्य जरूरी सामान मुहैया करवा दिया गया है।

