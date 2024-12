Himachal: श्मशानघाट में जल रही थी मां की चिता, गांव में जल गया बेटे का आशियाना

एक तरफ श्मशानघाट में मां की चिता जल रही थी तो दूसरी तरफ गांव में बेटे का घर जल रहा था। यह दर्दनाक घटना जोगिंद्रनगर की टिकरू पंचायत की सालंग गांव में पेश आई है।

जोगिंद्रनगर (विनोद): एक तरफ श्मशानघाट में मां की चिता जल रही थी तो दूसरी तरफ गांव में बेटे का घर जल रहा था। यह दर्दनाक घटना जोगिंद्रनगर की टिकरू पंचायत की सालंग गांव में पेश आई है। यहां एक मकान आग की भेंट चढ़ गया। यह घटना उस समय पेश आई जब रोशन लाल अपने रिश्तेदारों और गांववासियों के साथ अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए गया हुआ था। इस दौरान उसका 4 कमरों का स्लेटपोश मकान सामान सहित जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो पाई है।



अग्निकांड के बाद जोगिंद्रनगर प्रशासन की ओर से मौके पर जाकर तहसीलदार जोगिंद्रनगर डाॅ. मुकुल शर्मा द्वारा प्रभावित परिवार को फौरी राहत प्रदान की गई, जिसमें 2 राशन किटें, 2 तिरपाल तथा 3 कम्बल शामिल हैं। तहसीलदार डाॅ. मुकुल शर्मा ने प्रभावित परिवार का हाल जाना तथा आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से आपदा राहत मैनुअल के तहत जो भी राशि प्रदान की जाएगी, उसे समयबद्ध परिवार को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौके पर पूरा घर क्षतिग्रस्त पाया गया तथा घर का सारा सामान जल चुका है, जिसका आकलन किया जा रहा है।

तहसीलदार ने स्थानीय पटवारी को निर्देश दिए कि पीड़ित परिवार की कोई भी मूलभूत जरूरतों के बारे में प्रशासन को समय पर अवगत कराएं, ताकि उनकी समयबद्ध मदद की जा सके। इसके अलावा उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सर्दियों के मौसम में आग लगने की संभावना बनी रहती है, जिसके चलते लोग घरों में विशेष एहतियात बरतें।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here