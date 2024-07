Kangra News: पालमपुर में न्यू बस स्टैंड के समीप भीषण अग्निकांड, राख के ढेर में बदला आशियाना

Edited By Vijay, Updated: 23 Jul, 2024 11:21 AM

पालमपुर में देर रात्रि एक मकान आग की भेंट चढ़ गया। घटना पालमपुर के वार्ड नंबर-2 में नया बस अड्डा के समीप रात्रि लगभग 1 बजे पेश आई।

पालमपुर (भृगु): पालमपुर के वार्ड नंबर-2 में नया बस अड्डा के समीप एक मकान में देर रात्रि लगभग 1 बजे आग लग गई। घटना के समय घर के सभी सदस्य घर के अंदर सो रहे थे। जब उन्हें जलने की दुर्गंध आई तो वे घर से बाहर निकले और देखा कि आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया है। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, वहीं दमकल विभाग को भी सूचना दी गई।



आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू करने में तीन दमकल वाहनों को कई घंटे लगे। घर की मालिक नीलम कटोच ने बताया कि आग संभवतः उनकी दुकान से शुरू हुई, जहां कबाड़ का सामान रखा हुआ था। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। राजस्व विभाग ने हानि का आकलन आरंभ कर दिया है और प्रभावित परिवार को तिरपाल आदि प्रदान किए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहसीलदार पालमपुर साजन बग्गा ने बताया कि प्रभावित परिवार को सहायता प्रदान की जा रही है।

