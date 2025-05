Shimla: 'दादी की शादी' के लिए जाखू-मालरोड पहुंची फिल्म यूनिट, नीतू कपूर और कपिल शर्मा पर फिल्माए दृश्य

Edited By Vijay, Updated: 15 May, 2025 11:07 PM

बॉलीवुड फिल्म दादी की शादी की शूटिंग वीरवार को शिमला के जाखू में हुई। इस दौरान अभिनेत्री नीतू कपूर पर दृश्य फिल्माए गए।

शिमला (अभिषेक): बॉलीवुड फिल्म दादी की शादी की शूटिंग वीरवार को शिमला के जाखू में हुई। इस दौरान अभिनेत्री नीतू कपूर पर दृश्य फिल्माए गए। फिल्म यूनिट ने सुबह के समय जाखू मंदिर पहुंचकर यहां पर सैट तैयार किया और उसके बाद शूटिंग का सिलसिला शुरू किया। काफी देर तक यहां पर शूटिंग जारी रही। उसके बाद देर शाम स्कैंडल प्वाइंट के समीप और रिपोर्टिंग रूम के सामने मालरोड पर भी शूटिंग हुई। शूटिंग का सिलसिला देर रात तक चला। इस दौरान नीतू कपूर सहित कपिल शर्मा के अलावा अन्य कलाकारों पर कई शॉट फिल्माए गए।

इस फिल्म में मुख्य किरदारों में अभिनेत्री नीतू कपूर व अभिनेता कपिल शर्मा के अलावा अभिनेत्री सादिया खतीब शामिल हैं। इस फिल्म के जरिए नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर भी अपने अभिनय करियर की शुरूआत करने जा रही है और पूरा यूनिट बीते करीब डेढ़ माह से मशोबरा व नालदेहरा में शूटिंग में व्यस्त है। अब शिमला में शूटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है और वीरवार को जाखू व मालरोड पर शूटिंग हुई। फिल्म का निर्देशन आशीष आर. चौहान कर रहे हैं। आशीष शिमला के ही रहने वाले हैं और बॉलीवुड में काफी नाम कमा चुके हैं।

