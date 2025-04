Himachal: जयराम ठाकुर बोले-पहलगाम आतंकी हमले का दुश्मन देश को मिलेगा करारा जवाब

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का दुश्मन देश को भारत करारा जवाब देगा। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहां में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही।

सराहां: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का दुश्मन देश को भारत करारा जवाब देगा। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहां में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। जयराम ने कहा कि दुश्मन देश द्वारा की गई इस कायराना हरकत का जवाब भारत जरूर देगा, जिससे आतंक के आकाओं की आत्मा कांप जाएगी। जयराम ने कहा कि कश्मीर के अमन और चैन को खराब करने की कोशिश की गई है, इसका खमियाजा दुश्मन देश को निश्चिततौर पर भुगतना पड़ेगा।

आने वाले समय में एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान

जयराम ने कहा कि जिस तरह इस आतंकी हमले में निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ कर मारा गया। वह किसी भी मनुष्य का काम नहीं हो सकता। ऐसे लोग मानवता के लिए कलंक हैं। इस घटना को लेकर केंद्र सरकार बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री मंत्री ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधू जल संधि को होल्ड कर दिया है, जिससे आने वाले समय में पाकिस्तान एक-एक बूंद के लिए तरसेगा। पाकिस्तान को उसके किये की सजा जरुर मिलेगी और इस हमलें में शामिल हर आंतकी के साथ ऐसा सलूक होगा जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी।

सुक्खू सरकर ने प्रदेश को तबाही की कगार पर खड़ा किया

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सुक्खू सरकार ने प्रदेश को तबाही की कगार पर खड़ा कर दिया है ।जिन झूठे वायदों के बल पर कांग्रेस सत्ता में आई थी वो एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है यानि सत्ता हथियाने के लिए 10 गारंटियां कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को दी थीं, उसमें से एक भी गारंटी पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, आज कर्मचारियों के साथ-साथ अब ठेकेदार भी धरने पर बैठने लगे हैं। समाज का हर वर्ग प्रदेश की सरकार से परेशान है और प्रदेश सरकार का अभी तक का कार्यकाल सबसे निराशाजनक रहा है।

ये रहे मौके पर मौजूद

इससे पूर्व पच्छाद भाजपा के नेतृत्व ने शी हाट में जयराम ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पच्छाद की विधायक रीना कश्यप, पच्छाद भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा मार्कीटिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष बलदेव भंडारी, मंडल अध्यक्ष अनूप शर्मा के अलावा दर्जनों लोग मौजूद रहे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here