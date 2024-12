Kullu: रोजगार मेले में 120 विद्यार्थियों ने दिया साक्षात्कार, IT सैक्टर में BCA के 10 छात्रों का इंटर्नशिप के लिए चयन

राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में वीरवार को आयोजित रोजगार मेले में 120 विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों से साक्षात्कार लिया।

कुल्लू (गौरीशंकर): राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में वीरवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों ने 120 विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया। इस मौके पर बीसीए के 10 छात्रों का आईटी सैक्टर की प्रमुख कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए चयन हुआ है।

रोजगार मेले का उद्घाटन प्राचार्य डाॅ. मनदीप शर्मा ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि साक्षात्कार मानव जीवन का अहम हिस्सा है, इसे डरने के बजाय सीखने का अवसर समझें। शुरूआत भले ही छोटी सेलरी से हो, लेकिन अनुभव और मेहनत के साथ बड़ा पैकेज मिलना सुनिश्चित है।

करियर काऊंसलिंग एवं परामर्श सैल के प्रभारी डाॅ. राजेश कुमार ने जानकारी दी कि इस मेले में 2 दर्जन से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया और छात्रों के साक्षात्कार लिए। उन्होंने बताया कि बैंकिंग, फाइनांस, और रिटेल क्षेत्र में भी छात्रों को जॉब ऑफर मिले हैं, जिनमें से 15 छात्रों का चयन भारत बुकिंग हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड में और 4 का चयन ग्लासियल एडवैंचर में हुआ है।

